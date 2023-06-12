В Скандинавии объявили бойкот производителю Milka из-за России Reuters: скандинавские компании объявили бойкот Mondelez International из-за бизнеса в России

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Десятки скандинавских компаний отказались работать с американским производителем кондитерских изделий Mondelez International из-за того, что тот не свернул свой бизнес в России, как это сделали многие иностранные компании, пишет Reuters. Mondelez владеет известными брендами, в числе которых Oreo, Halls, Milka, Barny, Mars Alpen Gold и другие.

По данным Reuters, к бойкоту в отношении Mondelez присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, сеть отелей Strawberry, судоходная группа Fjord Line, ретейлер Elkjop, Норвежская футбольная ассоциация и другие. В рамках бойкота они отказываются закупать продукцию компании.

Отмечается, что Mondelez занимает прочную позицию в бизнес-сфере в Норвегии и Швеции через местных производителей кондитерской продукции Freia и Marabou.

Американская компания, как указывает Reuters, на фоне бойкота обратилась 11 июня к кабмину Норвегии в попытке защитить свой бизнес.

Ранее национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло Mondelez International в список «спонсоров войны». Такое решение было принято из-за того, что компания сохраняет свои активы в России. В НАПК подчеркнули, что неоднократно обращались к руководству холдинга с просьбой покинуть российский рынок.