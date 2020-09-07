В СФ выступили за продление «налоговых каникул» для бизнеса

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Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов считает необходимым продлить «налоговые каникулы» в качестве меры поддержки пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса. Об этом он сообщил в письме на имя помощника президента России Максима Орешкина.

Указанная мера поддержки показала себя наиболее эффективной и позволила многим сохранить бизнес, — цитирует послание РИА Новости.

Сенатор пояснил, что средства, которые «налоговые каникулы» позволяют сэкономить компаниям, идут, в том числе, на выплату зарплат. По мнению Кутепова, в будущем предоставление «каникул» можно сделать условием сохранения рабочих мест. В качестве примера он отметил, что отмена на полгода налога на прибыль позволит обеспечить занятость и выплату зарплат 26 тысячам работников гостиничного бизнеса и 339 тысячам работников в сфере транспортировки.

Ранее NEWS.ru писал, что Кутепов предлагает оказывать дополнительную материальную поддержку официально зарегистрированным безработным россиянам. Он считает, что для удовлетворения минимальных потребностей с учётом семейной нагрузки безработным необходимо выплачивать пособие, размер которого будет составлять не менее трёх прожиточных минимумов трудоспособного населения.