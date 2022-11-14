В сети кафе «АндерСон» проходит массовый рейд

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Анастасия Татулова

В сети кафе «АндерСон», принадлежащей бывшему омбудсмену малого и среднего бизнеса Анастасии Татуловой, проходит рейд, проверяющие заклеивают все камеры видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал Baza. Сама Татулова, как пишет канал, заявила, что проверки устроила выездная налоговая служба, и эта «масштабная операция» проводится с целью «окончательного выдворения ее из страны».

По данным Baza, свою должность омбудсмен оставила, так как «разошлась с государством во взглядах». По словам предпринимательницы, последнее время кафе часто подвергается таким проверкам, за год в «АндерСон» прислали более 60 налоговых запросов.

Как пишет Baza, после того как Татулова уволилась, депутат Госдумы Евгений Федоров написал генпрокурору с просьбой проверить бизнес женщины «на предмет соответствия уголовному законодательству».

Ранее к владельцам ряда баров в Санкт-Петербурге нагрянули сотрудники силовых структур России с целью проведения обысков. Правоохранительные органы подозревали рестораторов в мошенничестве, а также в создании организованной преступной группировки, участники которой также разливали контрафактный алкоголь в Калининском районе, откуда его развозили по барам.