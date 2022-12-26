В Сбербанке сообщили о планах открыть филиал в Китае в 2023 году Первый зампред Ведяхин: Сбербанк планирует открыть филиал в Китае к концу 2023 года

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Сбербанк рассчитывает открыть филиал в Китае к концу 2023 года, заявил первый зампред кредитной организации Александр Ведяхин. Он отметил, что сейчас Сбербанк активно участвует в переговорах с Центральным банком Китая. Ведяхин подчеркнул, что китайскому регулятору был передан большой пакет документов, и, что ЦБ КНР скрупулезно относится к каждому документу и запрашивает их с огромном количестве, передает РИА Новости.

Надеюсь, что к концу 2023 года нам удастся открыть филиал в Китае. Обычно это занимает полтора-два года, но вот надеемся, что к концу 2023 года у нас уже будет филиал в этой стране. <...> Туда уехал большой пакет документов, — пояснил топ-менеджер.

Ведяхин ранее сообщил, что Сбербанк закроет офис Sberinvest Middle East, расположенный в Абу-Даби. Представительство прекратит работу в первом квартале 2023 года. Причиной закрытия офиса Ведяхин назвал санкционные ограничения.

Ранее ЦБ России утвердил перечень банков, считающихся системно значимыми. В него вошли 13 кредитных организаций, которые обладали этим статусом и ранее. Статус системно значимых банков сохранили Сбербанк, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Юникредит», Совкомбанк, ВТБ, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.