С начала российской спецоперации на Украине хакеры в ходе кибератак украли данные 65 млн россиян, количество атак хакеров на бизнес выросло не менее чем в 15 раз, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его мнению, такая статистика свидетельствует о том, что против России ведется «кибервойна».