В российских торговых центрах из-за кризиса закрылся каждый пятый магазин

https://static.news.ru/photo/a4492f54-4039-11eb-b4c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В уходящем 2020 году в российских торговых центрах закрылись примерно 20% магазинов. Такие данные озвучил президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров.

По его словам, объём свободных площадей в ТЦ высокого уровня в среднем составляет 10–15%, а среднего — 15–30%. Годом ранее эти показатели равнялись 1–3% и 10–15% соответственно. В основном работу вынуждены прекратить малые и средние предприниматели, в общей сложности это примерно миллион компаний.

Шакиров уточнил, что сейчас в стране работают порядка трёх тысяч торговых центров, около 60% арендаторов в них являются представителями крупных федеральных ретейл-сетей разной направленности, а 40% — средний и малый бизнес.

По мнению президента СТЦ, в ближайшие пару лет в России может произойти передел в этой сфере. До половины торговых центров могут обанкротиться даже без ввода повторного полного локдауна, считает он.

ТЦ будут выставлять на торги, часть отойдёт банкам. Это приведёт к ухудшению качества моллов, закрытию магазинов в них и в конечном итоге — к росту безработицы в стране, — предупредил Шакиров в интервью «Известиям».

Он добавил, что в торговой сфере трудятся около четырёх миллионов человек.

По данным Минпромторга, в первой половине года, во время локдауна, снижение оборотов непродовольственных ретейлеров оказалось беспрецедентным. В апреле падение составило 40%, а в мае — 30%. Однако в ведомстве не сообщили, планируют ли оказывать дополнительную помощь предприятиям торговли.

Ранее гендиректор аналитической компании InfoLine Иван Федяков, рассуждая о негативных последствиях пандемии короновируса, прогнозировал закрытие до конца года каждого десятого магазина в непродовольственном секторе. Это, по его мнению, приведёт к дальнейшей консолидации на рынке, в том числе в продовольственном ретейле. Ещё одним трендом года стало усиление конкуренции между форматами. В ряде случаев между ними стирается грань, так как в попытке выжить в суровых экономических условиях происходит их слияние и трансформация.