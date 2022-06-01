В российских магазинах ИКЕА заработает один отдел В российских магазинах ИКЕА заработают отделы обмена и возврата

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Российские магазины ИКЕА с 1 июня открывают отделы «Обмена и возврата», которые будут работать со вторника по субботу, сообщается на сайте компании. Продажи при этом приостановлены на неопределенный срок, напомнили в магазине мебели.

С 1 июня отделы Обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени, — говорится в сообщении.

Отмечается, что возврат денег будет происходить в стандартном режиме — на банковскую карту или на расчетный счет. Также компания предлагает вернуть подарочные карты. Деньги за них также вернутся на карту.

Шведская компания ИКЕА закрыла все магазины в России 4 марта. Ретейлер не планирует открывать магазины до 31 августа, так как не может организовать бесперебойный процесс поставок. Сотрудников при этом отправили на оплачиваемые «каникулы» длиной в три месяца.