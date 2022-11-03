В России замедляются темпы продаж сельхозтехники Спрос на сельхозтехнику в России ослаб из-за низких цен на зерно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи отечественной сельхозтехники в третьем квартале 2022 года продолжили расти, за девять месяцев они увеличились на 19%, составив 168 млрд рублей. Однако на фоне низких цен на зерно спрос на рынке ослаб, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что в «Росспецмаше» предполагают остановку рынка в четвертом квартале на уровне третьего и говорят о необходимости наращивания господдержки в 2023 году. Такого мнения придерживаются и эксперты, которые предупреждают об «инвестиционной паузе». Она может возникнуть из-за роста у аграриев операционных затрат, вынуждающего их откладывать покупку новой техники.

В «Росспецмаше» также посчитали, что продолжает замедляться и рост реализации. По итогам первого квартала он составлял 46,8% (55,7 млрд рублей), а по итогам полугодия — 21,7% (113,3 млрд рублей).

По словам замглавы «Росспецмаша» Дениса Максимкина, по итогам 2021 года выпуск и реализация сельхозтехники отечественными заводами достигли рекордных показателей, показав рост на 32–46%.

С таким уровнем спроса сельхозмашиностроители вошли в этот год. В итоге продажи еще оставались высокими, а темпы выпуска стали замедляться только в марте на фоне логистических проблем и недопоставок компонентов,— рассказал Максимкин.

Ранее исполнительный директор Московского крестьянского союза Николай Ефремов заявил, что цены на зерновые культуры в России упали ниже себестоимости из-за западных санкций. Другими причинами низких цен аграрий назвал большой урожай и невозможность его экспортировать.