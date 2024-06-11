В России захотели промаркировать спортивное питание Минпромторгу предложили промаркировать спортивное питание

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Национальная ассоциация индустрии спортивного питания предложила Минпромторгу РФ внести специализированную пищевую продукцию для питания спортсменов в перечень товаров, подлежащих маркировке, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо. Контрольно-идентификационные знаки могут начать размещать на упаковках уже с 1 октября следующего года.

В ассоциации отметили, что спортивное питания в последнее время стало очень популярным среди людей, придерживающихся здорового образа жизни, однако оно подлежит обязательной маркировке.

Это приводит к тому, что недобросовестные производители могут продавать некачественную продукцию, что впоследствии может нанести вред здоровью потребителей, — сказано в письме.

В ассоциации также объяснили, что отсутствие маркировки не позволяет отслеживать происхождение товаров. В связи с этим растет серый импорт, а также подрывается доверие потребителей к отрасли спортивного питания.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что в стране на данный момент наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Глава государства призвал остановить «вытягивание денег» из российских семей.