В России за три года сократился объем рыбного рынка «Контур. Фокус»: число компаний по продаже рыбы в РФ сократилось на 6% за 3 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Число организаций, которые занимаются продажей рыбы в России, сократилось почти на 6% за последние три года, следует из исследования проекта «Контур. Фокус», которое имеется в распоряжении ТАСС. Сокращение объема рыбного рынка также отразилось и на количестве предприятий по производству рыбы — их стало почти на 3% меньше.

За последние три года в России сократился объем рыбного рынка. Сильнее всего это отразилось на продаже — закрылись почти 6% организаций такого профиля. <...> Как показало исследование, за рассматриваемый период рыбное производство сократилось на 2,9%, — пришли к выводу аналитики.

Больше всего предприятий закрылось в 2021 году: в этот период рынок покинули 578 компаний. Негативная динамика сохранялась до весны 2023 года, но после этого началось плавное восстановление отрасли.

При этом отмечается, что к докризисным показателями рыбный рынок так и не вернулся. Так, если в январе 2021 года в стране насчитывалось 15 636 компаний такого профиля, то в декабре 2023 года — 15 180.

Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников сообщила, что за прошедшие десять месяцев 2023 года в России произвели рекордное количество красной икры — 22,288 тысячи тонн. Аналитики связали такие показатели с успешным выловом лосося на Дальнем Востоке.