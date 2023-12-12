В России выявили две схемы по уклонению от уплаты налогов при выпуске пива ФНС и ФСБ обнаружили две схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) вскрыли две схемы уклонения от налогов при производстве пива, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По данным агентства, суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять несколько десятков млрд рублей.

Первая схема основана на скрытом производстве неучтенного пива. Для этого предприятия закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем требуется для выпуска напитка. После этого сырье передается производителям без документов, а неучтенные объемы сбываются через собственную розницу. Эксперты выявили, что у таких компаний наблюдается ежегодный рост объемов закупки солода, потребления воды и энергии, но загрузка мощностей при этом остается на уровне 5-60%. В рамках этой схемы выявлено 2,3 млрд неучтенной алкогольной продукции.