С 1 января 2024 года Министерство энергетики России планирует ввести в стране запрет на прямое подключение предприятий к магистральным электросетям, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект ведомства. В нем говорится, что все новые клиенты будут подключаться к электросетям Федеральной сетевой компании (ФСК) через региональную системообразующую компанию. Авторы подчеркивают, что закон увеличит расходы компаний на оплату услуг по передаче.