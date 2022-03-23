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В России введут ограничения для открытия нового бизнеса

Главам компаний с высоким уровнем риска на три года будет запрещено начинать новое дело
08:30, 24 марта 2022
В России введут ограничения для открытия нового бизнеса Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Руководителям компаний с высоким уровнем риска запретят в течение трёх лет создавать новый бизнес. Право лишать бизнесменов возможности открыть своё дело может получить ФНС России, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

По его словам, в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определённый период времени руководителей компаний. Однако он касается предпринимателей с высоким уровнем риска, так называемых «красных» клиентов, и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».

Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нём предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска, отметил Ясинский.

Как пояснил Ясинский, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, то их учредителям либо руководителям будет запрещено открывать новый бизнес в течение трёх лет. Он также  подчеркнул, что часто такой бизнес представляет собой технические инструментальные компании, которые создаются специально для участия в сомнительных операциях.

Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» был подписан в конце 2021 года. Платформа должна заработать с 1 июля 2022 года. По замыслу её создателей, Центробанк будет присваивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска — «красный», «жёлтый» или «зелёный». Предполагается, что сервис позволит банкам в онлайн-режиме получать данные об уровне риска вовлечённости в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

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