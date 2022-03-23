В России введут ограничения для открытия нового бизнеса

Руководителям компаний с высоким уровнем риска запретят в течение трёх лет создавать новый бизнес. Право лишать бизнесменов возможности открыть своё дело может получить ФНС России, сообщил РИА Новости директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский.

По его словам, в законе о госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей существует институт, связанный со своего рода «дисквалификацией» на определённый период времени руководителей компаний. Однако он касается предпринимателей с высоким уровнем риска, так называемых «красных» клиентов, и не синхронизирован с законом о противодействии легализации в части платформы «Знай своего клиента».

Совместно с коллегами из ФНС мы подготовили закон-спутник. В нём предлагается наделить ФНС новым функционалом — исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП тех юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые будут отнесены к категории высокого уровня риска, — отметил Ясинский.

Как пояснил Ясинский, если такая компания или ИП не были реабилитированы межведомственной комиссией при Банке России, то их учредителям либо руководителям будет запрещено открывать новый бизнес в течение трёх лет. Он также подчеркнул, что часто такой бизнес представляет собой технические инструментальные компании, которые создаются специально для участия в сомнительных операциях.

Закон о создании на базе ЦБ РФ антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» был подписан в конце 2021 года. Платформа должна заработать с 1 июля 2022 года. По замыслу её создателей, Центробанк будет присваивать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям один из трёх уровней риска — «красный», «жёлтый» или «зелёный». Предполагается, что сервис позволит банкам в онлайн-режиме получать данные об уровне риска вовлечённости в осуществление подозрительных операций клиентов и их контрагентов.