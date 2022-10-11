В России возобновили производство полноцветной упаковки Бывшая дочерняя компания Tetra Pak возобновила выпуск полноцветной упаковки

Фото: Boris Babanov/Russian Look

С 1 октября бывшая дочерняя компания шведской Tetra Pak возобновила производство полноценной упаковки. Также она сменила свое юридическое название на АО «Упаковочнеы системы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски, — говорится в сообщении пресс-службы.

Там также добавили, что фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. По словам представителя компании, в настоящее время предприятие тестирует сырье из новых источников, в том числе от локальных производителей, а кроме того, получает картон из азиатских стран. При этом работа над новым брендом и торговым названием пока находится в разработке.

Ранее сообщалось, что Tetra Pak передаст дочернуюю компанию АО «Тетра Пак» группе компаний ООО «Итон Инвестментс». Завод находится в подмосковной Лобне и является крупнейшим в России и Восточной Европе по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. В этом году Tetra Pak приняла решение уйти с российского рынка, в связи с чем летом в магазинах страны проявились бесцетные упаковки соков, на которых были размещены только логотипы. Проблемы с сырьем возникли из-за санкций, наложенных Евросоюзом на Россию из-за проведения СВО на Украине.