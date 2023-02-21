В России возникли проблемы с рыбопромысловым флотом Российские верфи не справились со строительством рыбопромысловых судов вовремя

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У России возникли проблемы с темпами строительства судов рыбопромыслового флота, заказанных на российских верфях в рамках инвестиционных обязательств, сообщил РБК глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, верфи не смогли справиться со строительством по коммерческим заказам в сжатые сроки и по фиксированной цене. В итоге постройка 11 судов приостановлена, убытки от срыва сроков строительства составили около 42 млрд рублей.

Что касается рыбопромыслового флота, действительно, есть серьезные проблемы. <...> Проблема отечественных верфей была в том, что они заказы взяли, но договорные обязательства с рыбаками прописали плохо, пошли на серьезные риски, не понимая, с чем столкнутся, и просчитались, — пояснил Шестаков.

Он предположил, что выходом из ситуации может стать программа финансового оздоровления, которую предложат Минпромторг и Объединенная судостроительная корпорация. Пока же необходимо достроить суда, заложенные в рамках первого этапа программы инвестквот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами.

Сейчас на российских верфях строятся 64 рыбопромысловых корабля и 41 краболов. Заказчикам передано 10 рыбопромысловых судов и четыре краболова. Правительство решило сдвинуть сроки сдачи судов на два, а где-то и на три года.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предложил выделить в федеральном бюджете 65 млрд рублей на поддержку российского флота сроком на три года. Как сообщалось, 6,02 млрд из этой суммы будет направлено на возмещение затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в верфях Дальневосточного федерального округа.