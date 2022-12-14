В России вдвое выросло количество исков к магазинам электроники

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Количество исков к магазинам электроники с начала года выросло почти вдвое. Иски по исполнению обязательств подают как частные лица, так и юридические, сообщает «Коммерсант».

Наибольшее число претензий, пишет издание со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс», появилось к «М.Видео-Эльдорадо», «МегаФону», re:Store и «Ситилинку». Участники рынка объясняют рост претензий уходом иностранных производителей и увеличением сроков поставок. Юристы допускают банкротство ретейлеров в случае усиления тенденции.

К OOO МВМ, структуре ПАО «М.Видео» с начала года подано 147 исков на сумму около 250 млн рублей, к ООО «Ситилинк» — 60 исков на 20 млн рублей, к АО «МегаФон Ритейл» — 28 исков на 10 млн рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году. К ООО «Рестор» было подано 15 исков на 27 млн рублей, тогда как в прошлом году компания получила всего пять исков. К АО РТК (розничная сеть МТС) подано 30 исков на 14 млн рублей.

Участники рынка полагают, что рост исков связан не только с уходом иностранных брендов, но и возросшей финансовой и юридической грамотностью населения. Юристы считают, что на самом деле таких исков еще больше, так как арбитражные суды рассматривают споры, связанные с экономической деятельностью, а иски потребителей — суды общей юрисдикции.

Ранее китайские власти запретили экспорт процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch. Отмечается, что решение касается и поставок оборудования в Россию. По некоторым данным, запрет был введен в связи с тем, что эти процессоры используются в военно-промышленном комплексе КНР.