В России стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима

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В России стартовал эксперимент по внедрению специального налогового режима для малого бизнеса, сообщает АБН. Программа «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» будет действовать в Москве и области, а также в Татарстане и Калужской области. Она продлится до 31 декабря 2027 года.

Глава региональной общественной организации «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина объяснила, что пилотный проект даст понять, насколько эффективна новая мера.

Я ещё раз хочу повторить, то, что хорошо написано на бумаге, к сожалению, когда начинает воочию исполняться, это как испорченный телефон у нас. Пессимистом в наше время быть нельзя, надеюсь, даже если какому-то небольшому количеству (предпринимателей. — NEWS.ru) поможет, то это уже неплохо, — сказала она.

Гришина отметила, что новый режим должен избавить бизнесменов от бумажной волокиты, и добавила, что малому бизнесу сейчас нужны и другие льготы.

О том, что в России будет тестироваться автоматизированная система налогообложения, заявил в 2021 году премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Её запуск должен способствовать развитию микропредприятий, которым станет проще взаимодействовать с государством.