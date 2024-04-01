В Россию стали завозить меньше европейского вина РБК: импорт вина в Россию из Евросоюза упал почти на 40%

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Поставки тихих и игристых вин из стран Евросоюза в Россию в период с августа 2023 года по январь 2024 текущего года упали на 37,2% в сравнении с аналогичным периодом 2022–2023 годов, передает РБК со ссылкой на данные Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий ЕС. Страны объединения поставили в Россию 1,19 млн гектолитров вина, этот показатель стал минимальным за последние пять лет.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию остались прежними, однако объемы значительно сократились. Крупнейшим поставщиком этой продукции по-прежнему является Латвия. Причиной сокращения поставок называется повышение таможенных пошлин 1 августа 2023 года.

Латвия сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тысячи гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тысячи гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тысячи гл, — говорится в сообщении.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что Прибалтийские страны всегда были крупнейшим поставщиком алкоголя в Россию, несмотря на все санкции. Так он прокомментировал информацию о том, что Латвия поставила в РФ виски на рекордные $251 млн. По мнению Разуваева, это жажда наживы, тем более для жителей Латвии, которые «считают каждую копеечку».