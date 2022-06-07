В России стали закрываться автомойки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России начали закрываться автомойки, с января по июнь в Москве и Нижнем Новгороде их стало меньше на 6%, а в Санкт-Петербурге — на 7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные 2ГИС. Такая же тенденция наблюдается в Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Краснодаре, Омске, Самаре, Красноярске, Казани, Уфе и Воронеже. Не стало меньше автомоек в крупных городах только в Волгограде, Ростове-на-Дону и Перми.

Координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов объяснил, что первыми закрываются автомойки на «непроходных» местах и без постоянных корпоративных клиентов. Автомобилисты же начали экономить на их услугах из-за выросших цен.

Практически вдвое подорожала автохимия, возросли расходы на зарплаты рабочих, многие из которых просто уехали. Всё это в конечном итоге привело к увеличению стоимости услуги для автомобилистов. Автомобилисты, в свою очередь, стали экономить на мойке, поскольку это необязательная процедура, — рассказал он.

По словам вице-президента «Национального автомобильного союза» Яна Хайцеэра, кроме падения спроса, по автомойкам бьёт необходимость содержать очистные сооружения и аренда земли. Если раньше большинство моек сливали стоки в канализацию, теперь они под жёстким контролем.

В апреле российские автомобилисты рассказали об ожидании роста расходов на содержание автомобиля. По мнению респондентов, они увеличатся на 38%.