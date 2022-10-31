В России стали меньше посещать магазины детских товаров «Коммерсант»: россияне стали посещать магазины для детей на 25% реже

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Уход с рынка и приостановка развития крупных сетей детских товаров привели к снижению посещаемости магазинов в этом сегменте на 25% год к году в сентябре — октябре, пишет «Коммерсант». За последние два года закрылось около 500 магазинов детских товаров, тогда как ретейлеры опасаются арендовать дополнительные торговые помещения на фоне конкуренции с онлайн-сектором и непрофильными сетями.

По данным экспертов, нынешнее сокращение покупателей магазинов детских товаров оказалось выше, чем в марте — июне, когда из-за массовых закрытий торговых площадок международных брендов торгцентры потеряли 21% трафика. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев связывает этот тренд с переходом части аудитории в онлайн и закрытием части магазинов в связи с пандемией и отсутствием инвестиций для развития.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина также обращает внимание на конкуренцию магазинов детских товаров с неспециализированной розницей, представители которой наращивают ассортимент детских товаров с начала пандемии. Директор NF Group Евгения Хакбердиева указывает, что детские коллекции одежды сейчас есть у многих брендов, включая Sela и Gloria Jeans.

Уход с рынка или отказ от развития крупных сетей уже привели к нехватке ретейлеров детских товаров в торгцентрах, констатирует управляющий партнер RedStone Индира Шафикова. Другие эксперты отмечают, что ретейлеры не готовы развиваться и не решаются вкладываться в аренду и отделку помещений, а операторы отказаться от магазинов детских товаров не могут, так как большая часть посетителей торгцентров — это семьи с детьми. Решить проблему операторам предлагают за счет развития кластеров детских товаров без якорных арендаторов.

Ранее производители детских товаров предложили создать список продукции первой необходимости, производство полного цикла которой предлагается наладить в России. В список предложено внести белье для новорожденных, включая подгузники, конверт, спальные принадлежности, а также одежду и обувь, кремы, бытовую химию, игрушки и школьные принадлежности.