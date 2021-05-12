В России создадут лесную госкорпорацию

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает возможность войти в число учредителей госкомпании, которая станет «эксклюзивным агентом» по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию проекта, подготовленного РФПИ совместно с Минвостокразвития.

Создание новой госкомпании позволит предотвратить отраслевой кризис, сохранить и стимулировать дальнейшее развитие конкурентоспособной лесопереработки. Госкорпорация должна появиться до конца 2021 года и стать эксклюзивным агентом по предоставлению возможности экспорта необработанной древесины квалифицированным переработчикам с территории Дальнего Востока, — указывается в презентации проекта.

Получаемую прибыль компания должна будет направлять исключительно на создание и модернизацию лесоперерабатывающих мощностей, а также предоставление целевых грантов.

В презентации указаны два вида новых потенциальных перерабатывающих комплексов на Дальнем Востоке — пиловочник малых диаметров суммарной мощностью 3–4 млн кубометров в год и отходов лесопереработки и лесозаготовки мощностью 2–5 млн кубометров в год. Объём инвестиций в эти проекты оценивается в 26 — 48 млрд рублей.

Ранее кабмин РФ утвердил план развития лесного комплекса до 2030 года. Инвестиции в отрасль должны вырасти вдвое до 1,14 трлн рублей. Власти собираются оцифровать и систематизировать информацию о лесах для составления более чёткого представления о ситуации в отрасли. Кроме того, «цифру» внедрят в рабочие процессы, связанные с заготовкой, транспортировкой, хранением и переработкой древесины и продукции из неё.