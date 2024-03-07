В России резко выросло число банкротств «Коммерсант»: число обанкротившихся юрлиц увеличилось на 60% в 2024 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Число признанных банкротами юридических лиц с начала 2024 года в России увеличилось почти на 60% сравнительно с аналогичным периодом прошлого года, пишет газета «Коммерсант». Количество корпоративных банкротств в стране начало расти впервые с 2021 года, отмечает издание.

В январе банкротами в России признана 571 компания, в феврале это число увеличилось на 200 — 771. В 2023 году их было 364 и 478 соответственно. Прирост за январь в 2024 году по сравнению с годом ранее составил приблизительно 57%, а за февраль — 61%.

Юристы считают, что эффект прошлогоднего моратория на банкротства исчерпан, поэтому теперь ожидается рост числа несостоятельных компаний. Сдержать его могло бы предложенное Верховным судом увеличение лимита по долгу с 300 тысяч до 2 млн рублей. Однако и в органах власти, и в юридическом сообществе эту идею считают спорной, говорится в материале.

В начале февраля Сбербанк подал в Арбитражный суд Красноярского края иск о банкротстве предприятия бывшего депутата регионального законодательного собрания Романа Гольдмана, находящегося в розыске. Речь идет о компании «Голдман Групп». Общая сумма исковых требований составляет 609,564 млн рублей.

Ранее финансовый эксперт Наталья Жукова посоветовала людям с невысоким доходом откладывать деньги сразу после получения зарплаты, а не рассчитывать, что к следующим выплатам останутся сбережения. Специалист уточнила, что один из популярных способов — копить с каждого поступления по 5–10%.