В России резко упало производство стекла Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций и снижения спроса

Фото: Егор Алеев/ТАСС

В России производство листового стекла, используемого чаще всего в строительстве, сократилось на 30% из-за западных санкций и снижения спроса, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ. Ведомство сообщает, что в мае 2022 года загрузка российских стекольных предприятий составила порядка 70%, а в прошлом году начиная с марта она уверенно держалась на уровне почти 100% из-за высокого спроса.

В министерстве уточнили, что в апреле этого года производство листового стекла в России выросло на 3% по сравнению с мартом, а с января по апрель рост составил почти 21%, если сравнить с тем же прошлогодним периодом.

Однако в мае потребление листового стекла в России сократилось, прежде всего из-за снижения объемов строительства. Об этом заявил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Роман Куприн. По его словам, за первые четыре месяца 2022 года спрос снизился на 20%.

В то же время российские производители увеличили производство растительного масла до рекордного уровня и нарастили экспорт. Этому способствовал спрос на продукт со стороны Турции, Индии и Египта из-за проблем с поставками украинского подсолнечника.