В России разработают новый механизм заморозки средств и имущества бизнеса В России предложили блокировать активы бизнеса за вывод средств из страны

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Российские власти изучают возможность внедрения механизма блокировки средств и имущества бизнеса, который незаконно выводит деньги за пределы страны, сообщает издание «Известия», ссылаясь на данные Роспотребнадзора. В ведомстве считают, что такие меры повысят уровень защищенности потребителей.

Членами совета выражена солидарность в необходимости проработки законодательных механизмов, которые бы позволили в судебном порядке блокировать денежные средства и имущество недобросовестных участников рынка для остановки незаконного вывода иностранными компаниями денежных средств в РФ и обеспечить гарантийные обязательства перед потребителями, — сказано в документе, с которым ознакомились журналисты.

Как уточнил заместитель председателя общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов, примером недобросовестности бизнеса является отключение онлайн-сервисов Mercedes-Benz, которые позволяли оперативно обнаружить и устранить причину поломки автомобиля.

Ранее стало известно о решении французской компании Valeo уйти с российского рынка. Фирма известная производством автомобильных запчастей. Активы на территории России она продаст НПК «Автоприбор». При этом Valeo оставит за собой право обратного выкупа в течение десяти лет с 2029 года.