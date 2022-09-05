В России предложили ввозить по свободному импорту товары Disney

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В Минпромторг обратилась Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) с просьбой дать разъяснения — может ли бизнес ввозить в страну по параллельному импорту иностранные товары, которые созданы усилиями двух брендов, один из которых разрешен к свободному импорту, а другой — нет. Представители ассоциации привели в пример конструктор Lego, который использует интеллектуальную собственность Disney, который также разрешили завозить в страну по параллельному импорту. Представители торговли уверены, что вопрос интеллектуальных прав лежит полностью на производителе соответствующих товаров, а не на поставщике, пишут «Известия».

Проблемы могут возникнуть на границе с Россией, когда ФТС проверяет документы при въезде в страну. Первый бренд — Lego — разрешен к параллельному импорту. А вот бренды Disney ввозить не имеют права, а значит, в базе ФТС они будут значиться как охраняемые законом, — сказано в публикации.

Авторы материала также указывают на проблемы, которые также могут возникнуть с Роспатентом, так как в службе эти товарные знаки зарегистрированы.

Российские предприниматели ранее обратились к правительству с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции, пишет «Коммерсант». Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. По его словам, Россия в настоящее время не может заместить иностранные позиции из-за нехватки технологий.