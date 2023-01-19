В России предложили открывать киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ Мантуров предложил открывать киоски с одеждой и продуктами у входов в ТЦ

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Денис Мантуров призвал открывать у входов в ТЦ киоски с одеждой и продуктами, пишет РБК со ссылкой на соответствующую рекомендацию, разосланную 11 января. Согласно документу, региональным руководителям предложили открыть «нестационарные объекты» для товаров российских производителей и фермеров.

Схему размещения нестационарных торговых объектов разрабатывает и утверждает орган местного самоуправления, — уточнили в ведомстве.

Предполагается, что эта инициатива поможет в реализации распоряжения правительства о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской деятельности и увеличении возможностей сбыта российской продукции. Соответствующий документ был подписан в начале 2021 года.

В конце января прошлого года сообщалось, что в России число ларьков, продуктовых магазинов и киосков сократилось на 18,87% за 2021 год. При этом количество новых интернет-магазинов выросло на 93,06%.

NEWS.ru писал о том, что малый продуктовый розничный бизнес в России подвергся испытаниям. В 2022 году крупные сети начали ограничивать наценку на базовые продуктовые товары, дополнительно переключая поток трафика покупателей на себя. Целая группа продуктов в таких сетях, как «Магнит», «Пятерочка», «Ашан» и ряда других, начала продаваться с минимальной наценкой в 10%, а иногда и вовсе без нее. Отмечалось, что ФАС не стремилась защитить интересы мелкой розницы.