В России предложили новую схему предустановки ПО на гаджеты «Известия»: АКИТ предложила схему предустановки отечественного ПО на гаджеты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложила новую схему предустановки отечественного ПО на гаджеты. Речь идет об устройствах. ввезенных по параллельному импорту, сообщают «Известия».

Организация предлагает предоставлять пользователям инструкции с QR-кодом, по которому они смогут сами установить нужные им программы. Предложение связано с истечением 31 декабря 2022 года срока моратория на штрафы за продажу техники без предустановленного ПО. Предустановкой должны были заниматься вендоры, но из-за ухода большинства из них с российского рынка сделать это невозможно.

Продавцы также не могут устанавливать российские программы в приложении до передачи товара потребителю. Поэтому, говорится в письме АКИТ, начиная с 2023 года все продажи параллельно импортированных смартфонов, планшетов, ноутбуков станут незаконными. Техническая возможность загрузки приложения появляется только после создания и регистрации персональной учетной записи.

Приложения, установленные с помощью сторонней учетной записи, работать не будут. Для того чтобы приложения работали, покупатель вынужден будет сообщить свой ID и пароль (персональные данные) третьему лицу, чтобы заранее вскрыть телефон и произвести предустановку в звене ретейла, — сказано в обращении Ассоциации.

Новая схема с использованием QR-кода позволит не скомпрометировать личные данные и ознакомить покупателей с существующими российскими программами и приложениями.

Ранее ретейлеры и поставщики электроники рассказали, что в РФ начали активнее появляться смартфоны с непривычными функциями и ограничениями. Так, среди них есть iPhone из Японии без возможности отключения звука фотоснимка, без слота под сим-карту (для США) или с двумя слотами (для КНР), а техника на Android поставляется с альтернативными зарядными устройствами.