В России потребовали реформировать институт финансового уполномоченного «Ведомости»: финансовые ассоциации потребовали реформировать институт бизнес-омбудсмена

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Главный финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в РФ Юрий Воронин

Национальный совет финрынка, Ассоциация банков России, СРО микрофинансистов «МиР», «Кооперативные финансы», Лига кредитных союзов и Региональная ассоциация ломбардов обратились с письмом к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, потребовав реформировать институт финансового уполномоченного, пишут «Ведомости». Ассоциации обращают внимание на закрытость руководства службы от финсообщества и его нежелание осуществлять равноправный и прозрачный диалог с представителями рынка.

В обращении отмечается, что в институте омбудсмена зачастую не учитывают позицию участников финрынка при принятии стратегических решений. Как объясняет председатель НСФР Андрей Емелин, это касается в том числе предложений службы по расширению ее полномочий. Он также отмечает, что финансовые решения вроде установления размеров тарифов могут приниматься уполномоченным без дискуссии с рынком.

Кроме того, авторы письма заявляют, что служба также возлагает «несоразмерные, несправедливые и произвольно определяемые» расходы на свое содержание от организаций, которые при этом не нарушают прав потребителей. Также авторы обратили внимание на установление «несоразмерной» стоимости услуг за те случаи, когда ни организация, ни заявитель не предоставляют документов, необходимых для рассмотрения обращения.

Авторы письма предлагают увеличить число представителей профобъединений в совете службы до шести, исключить представителя экспертного совета службы и установить квалифицированное большинство (три четверти) от общего количества членов совета для принятия решений о размере дифференцированной ставки взносов. По мнению ассоциаций, текущая расстановка сил в совете создает ситуацию, когда любые решения службы формируются без учета мнения финансового рынка. В ЦБ сообщили, что изучают предложения ассоциаций, но какие-либо комментарии преждевременны.

Ранее сообщалось, что в службу финансового уполномоченного в 2020 году поступило более 180 тысяч жалоб российских потребителей на страховые и микрофинансовые компании. Больше других в службу жаловались жители Краснодарского края (11,3%), Республики Башкортостан (5%) и Москвы (3,9%).