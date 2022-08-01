В России перестанут продавать чаи Lipton и Brooke Bond Владелец чайных брендов Lipton и Brooke Bond заявил об уходе из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международная чайная компания Ekaterra, владеющая брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, приняла решение прекратить работу в России, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу концерна. В компании объяснили решение тем, что нынешняя ситуация не позволяет стабильно развивать бизнес, однако обязательства перед сотрудниками будут выполнены в полном объеме.

Чаи под брендами Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться в стране к концу 2022 года, — сказано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время даст указания министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву по развитию производства отечественного напитка на основе иван-чая. Такое решение он принял на форуме АСИ «Сильные идеи для нового времени» после того, как к нему обратился Александр Хлынов из Союза производителей иван-чая. При этом он попросил собеседника уточнить, что из себя представляет иван-чай, и в шутку спросил, не является ли он грибом. Глава государства выразил уверенность, что растительный напиток намного полезнее кока-колы.

Позднее губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообещал увеличить объем производства иван-чая в 2022 году с 200 до 300 тонн, пояснив, что производители напитка смогут отправлять его на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья благодаря мерам господдержки федерального уровня. Поставлять его планируется в такие страны, как Индия и Китай.