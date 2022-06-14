В России перестало хватать скоростных лифтов для небоскребов Forbes сообщил о дефиците скоростных лифтов для небоскребов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России из-за ухода компаний-производителей образовался дефицит высокоскоростных лифтов для небоскребов, пишет Forbes. Местные компании пока не готовы производить аналоги, поэтому девелоперы высотных проектов ищут замену у турецких и китайских производителей.

По данным отчета комитета по аналитике и статистике Национального лифтового союза, ежегодно в России вводится в эксплуатацию более 40 тысяч лифтов, многие из которых имеют уникальный размер шахты и кастомную отделку, а также определенные технические характеристики. Они производились преимущественно компаниями, ушедшими с российского рынка, включая Otis, ThyssenKrupp и другие фирмы.

Выходом из положения может стать импортозамещение: так, ГК ПИК еще в 2017 году приобрела завод АО «Московское электрооборудование и лифты» и собирается наращивать производство, параллельно отказываясь от импортных комплектующих, а строительная компания «Садовое кольцо» выкупила Серпуховский лифтостроительный завод. Однако при этом российским предприятиям требуются значительные инвестиции, а часть комплектующих для отечественных лифтов производится только за рубежом.

Застройщики ищут новых производителей лифтов преимущественно в Турции и Китае, но сталкиваются с логистическими проблемами и долгим сроком доставки, который может доходить до шести месяцев. Кроме того, уход иностранных производителей, скачки курса валют и экономическая ситуация уже спровоцировали рост цен на лифты в среднем на 30% в том числе и для российского оборудования. А многие российские поставщики перешли на полную предоплату.

Ранее сообщалось, что общий износ лифтового парка многоквартирных жилых домов в России оценивается на уровне 22,9%. Это значит, что каждый пятый лифт в стране потенциально опасен для жильцов: по мнению экспертов, выходом из ситуации может стать жёсткое регулирование работы лифтов и большие штрафы за нарушение правил их эксплуатации.