В России объяснили причину весеннего повышения цен на фрукты и овощи Аналитик Федяков: Россия осенью сбывает урожай за бесценок, что влияет на цены весной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков заявил, что Россия осенью продает собственный урожай за бесценок, поскольку в стране не хватает фруктовых и овощных хранилищ. Зато весной страна попадает в зависимость от импорта этой категории товаров, что повышает цены на плодоовощную продукцию, объяснил он в беседе с URA.RU.

Недостаточный объем фруктовых и овощехранилищ внутри страны приводит к тому, что собственный урожай сбывается за бесценок осенью, когда его огромный профицит. При этом весной мы почти полностью попадаем в зависимость от импорта, — считает аналитик.

Он указал на картофель, который весной завозится в Россию из других стран. Зависимость от его импорта порой составляет 100%. Идут поставки даже из Египта, напомнил Федяков. По его мнению, импортный картофель дороже отечественного из-за логистики и курсовых колебаний. Именно поэтому данная продукция более подвержена росту цен весной, указал он.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что цена на рис в России может увеличиться на 10–30% из-за проблемы с урожаем в Краснодарском крае. Производители уже уведомили торговые сети о повышении цен. По словам источника издания, рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной.