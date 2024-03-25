В России начался прием заявок на обмен заблокированными активами

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Российские инвесторы, которые хотят обменять замороженные ценные бумаги на деньги иностранцев со счетов типа C, могут подать заявку с 25 марта, пишет РБК. Оператором обмена выступает брокер «Инвестиционная палата».

Частным инвесторам нужно подавать заявки через своих брокеров. Первый этап механизма обмена заблокированными активами продлится до 19:00 мск 8 мая.

Российские инвесторы могут предъявить к выкупу более 3,8 тысячи биржевых инструментов: зарубежные акции, депозитарные расписки на них и паи ETF. Под обмен не подпадают еврооблигации, акции и депозитарные расписки квазироссийских организаций (за исключением QIWI), неквалифицированные иностранные финансовые инструменты и структурные ноты. Подаваемые к выкупу бумаги должны храниться в Национальном расчетном депозитарии.

Инвесторам предлагается подать заявки на продажу замороженных активов совокупной начальной стоимостью не более 100 тысяч рублей через брокеров, доверительных управляющих или через управляющие компании паевых инвестфондов. Комиссии взиматься не будут. Заявки стоимостью выше 100 тысяч рублей будут снижены до этой суммы.

Заявки от нерезидентов на выкуп бумаг за счет средств на счетах типа C будут приниматься с 3 июня по 5 июля. Расчеты по обмену активами должны состояться 29 июля.

Минфин 11 марта назначил «Инвестпалату» организатором торгов заблокированными активами. Ведомство установило крайним сроком для завершения всех операций 1 сентября 2024 года.