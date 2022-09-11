В России летняя выручка мини-отелей выросла на 12%

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Турсервисы зафиксировали рост средней стоимости аренды частного жилья, выручки мини-отелей и объемов покупок билетов по итогам лета 2022 года. Дальнейшая положительная динамика во внутреннем туризме будет зависеть от готовящихся изменений в закон о туризме, сообщают «Известия».

Летний сезон в этом году, по мнению экспертов, стал удачным для внутреннего туризма: гостиничный сектор вышел на уровень 2019 года. Выездной туризм, по данным Ростуризма, сократился с $11 млрд в 2019 году до $2 млрд в 2022 году.

Под конец лета брони через модуль бронирования увеличились более чем на 200%. В топ-5 популярных направлений вошли Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Крым. Оплаченных автобусных туров за три полных месяца лета стало на 46% больше по сравнению с летом прошлого года.

Обороты интернет-площадок, продающих билеты через «ЮKassa», увеличились на 113%. Количество плательщиков выросло на 45%, средний чек увеличился на 46%. Количество продаж билетов на поезда выросло на 45%, обороты интернет-площадок — на 76%.

Россияне стали чаще выбирать новые направления и форматы путешествий: автомобильные поездки, глэмпинг, оздоровительные санатории, туры выходного дня. Если прежде многие приобретали пакетные туры, то в этом сезоне стали чаще путешествовать самостоятельно. Похоже, так проще вернуть деньги, если планы изменились, — рассказал изданию коммерческий директор компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Средняя стоимость аренды частного жилья к концу августа упала на 6% по сравнению с началом сезона. На 1 июня ставка составляла в среднем 3162 рубля в сутки, на 31 августа — 2981 рубль. Выше всего цена была в июле — 3801 рубль.

Для самостоятельных поездок самыми популярными направления стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Значительно вырос спрос на путешествия в Кисловодск, Выборг, Великий Новгород, Махачкалу, Дербент, Сириус, курорты Карелии и Калининградской области — Светлогорск и Зеленоградск.

Прирост бронирования частного жилья по регионам составил 706% за три летних месяца. Выручка мини-отелей превысила прошлогоднюю на 12%. Больше всего обороты выросли в Приморье, Москве, Красноярском, Краснодарском и Алтайском краях, в Санкт-Петербурге, в Нижегородской области и Татарстане.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заявил, что Калининград способен стать альтернативой европейским городам и составить им конкуренцию. Иностранные курорты сильно подорожали, поэтому есть смысл остановиться на путешествиях внутри страны.