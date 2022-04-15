В России чаще стали покупать готовый туристический бизнес

Количество объявлений о продаже турагентств по всей России вырос: в марте по сравнению с февралем их число увеличилось на 89%, сообщают РИА Новости со ссылкой на информацию сервиса «Авито». Растёт также и спрос на уже готовый бизнес в сфере туризма со стороны пользователей, он увеличился в 2,3 раза.

Весной этого года количество объявлений о продаже турагентств на «Авито» в целом по России увеличилось на 89% по сравнению с февралем. При этом спрос на готовый бизнес в сфере туризма вырос в 2,3 раза. Приобрести туристическое предприятие можно в среднем за 500 тыс рублей, — говорится в сообщении.

Такие цифры «Авито» получило, проанализировав продажи и цены на готовый бизнес в туристической сфере по всей России за месяц — с начала марта.

В сервисе отметили, что готовое турагентство в Санкт-Петербурге можно приобрести за 50 тыс рублей, а в Московской области компанию продают за 400 тыс рублей.

Есть интересные предложения по развитию локального туризма: например, в Сибири бизнес по организации туров на снегоходах, а в Крыму — туры на джипах. В Кемеровской области можно купить действующую базу отдыха за 4,2 млн рублей, такой бизнес стал очень востребован во время пандемии, — добавили в «Авито».

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что поручил правительству вдвое увеличить кешбэк для туристов, отправляющихся на Дальний Восток. По его словам, важно создать условия, чтобы в регион можно было приезжать с меньшими тратами.