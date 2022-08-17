Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули «Коммерсант»: поставки в Россию бюджетных смартфонов упали более чем вдвое

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В России за первое полугодие 2022 года поставки смартфонов стоимостью до 10 тыс. рублей упали на 56% по сравнению с тем же периодом 2021 года, до 2,7 млн штук, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет GS Group. Причинами называют уход с российского рынка южнокорейской Samsung, а также изменение политики китайских компаний Xiaomi и Realme, которые почти в два раза снизили экспорт бюджетных моделей.

Всего за первые шесть месяцев в страну поставили 9,9 млн смартфонов, на 38% меньше, чем годом ранее. Из них 5,5 млн — гаджеты среднего ценового сегмента (10–30 тыс. руб.), поставки которых снизились на 24%. Оставшиеся 1,6 млн — дорогие устройства, импорт которых упал на 38%. Доля телефонов нижнего ценового сегмента составляет 27% в общем объеме поставок (годом ранее — 38%), среднего сегмента — 56% (46%), а верхнего — осталась на том же уровне 17%, — сказано в отчете.

Ранее сообщалось, что в российских магазинах ассортимент смартфонов, который просел весной из-за прекращения поставок и резкого колебания курсов валют, вернулся на уровень начала года. В магазинах «М.Видео — Эльдорадо» доступно порядка 500 моделей от 20 брендов.

Почти полностью восстановился до уровня февраля ассортимент Apple, Samsung и Xiaomi. Также были добавлены несколько новых брендов — Chuwi, Grundig, KingSpec, Kimtigo и другие.

По словам экспертов, на данный момент расширение модельного ряда по количеству позиций весьма относительно. Так как практически любой аппарат можно найти в интернете, количество их позиций в крупных торговых точках снизилось почти вдвое. Продавцам невыгодно держать их на прилавках при низком спросе.