В России более 500 предприятий начали производить экипировку для военных Мантуров: более 500 российских предприятий стали производить экипировку для ВС РФ

Фото: MIT Russia / Global Look Press

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал «Ведомостям», что более 500 российских предприятий в настоящий момент работают над экипировкой для военных, которые принимают участие в СВО. Министр добавил, что многие предприниматели активно подключились к выполнению госзаказа. Глава ведомства при этом признался, что потребовалось время для решения вопросов с поставками сырья и материалов.

Потребовалось время для решения вопросов с сырьем и материалами. Наращивали их производство по всей цепочке кооперации и добирали недостающие объемы в дружественных странах. В итоге предприятия, производящие экипировку, сейчас работают в три смены, — сказал Мантуров.

Он заверил, что каждый участник специальной операции получит все необходимое для эффективного выполнения задач в рамках СВО.

Ранее стало известно, что Министерство обороны РФ утвердило техническое задание на научно-исследовательскую работу по российской экипировке «солдата будущего» «Легионер». Отмечается, что экипировку планируется завершить к концу 2023 года. Эта работа станет частью проекта «Исследование технических путей реализации требований Концепции развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года».