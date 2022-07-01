В России банки начали оценивать клиентов по принципу светофора РБК: в России запустили «антиотмывочную» платформу ЦБ

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

В России 1 июля вступила в силу норма закона, которая позволяет полноценно работать антиотмывочной платформе на базе Центробанка «Знай своего клиента» (ЗСК). Теперь банки станут действовать по принципу светофора: зелёный цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, и жёлтый — это бизнес с факторами риска, сообщает РБК.

Агентство отмечает, что закон о создании данного сервиса был подписан в конце 2021 года. Через ЗСК финансовые организации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска, исходящего от клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП. В пилотном режиме ЗСК запустили весной 2022 года, что позволило банкам заранее проверить готовность программно-технических комплексов к работе с ЦБ.

В Банке России ожидают, что после запуска ЗСК получится снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки — финансовые организации смогут внимательнее работать с клиентами из группы бизнеса с факторами риска, доля которых в России не превышает одного процента.

Ранее стало известно, что член Международного союза экономистов Игорь Диденко оценил новые требования ЦБ к данным клиентов. Новые требования к данным клиентов абсолютно логичны, а к необходимости подтверждать электронную почту и проверять телефонный номер все привыкнут, считает он. Чем больше информации есть у банка, тем удобнее и безопаснее ему работать с клиентами, отметил Диденко.