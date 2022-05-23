В Росавиации опровергли прогноз о вынужденной разборке самолётов Член Общественного совета Росавиации Горбачёв: российские самолеты будет летать и получать запчасти

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Российские самолеты будет летать и получать запчасти, что бы ни сообщали западные СМИ, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачёв. Разбирать воздушные суда на запчасти не будут, заверил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Это очередные страшилки и больше ничего. Это то же самое, что они обещали порвать нашу экономику в клочья, а оказалось, что мы вышли первый квартал с профицитом бюджета. Мы получаем запчасти и будем получать, а сертифицированием и продлением ресурса мы будем заниматься здесь, в России, поскольку почти весь парк мы перевели под нашу юрисдикцию. Так что мы как летали, так и будем летать, и на «Боингах», и на «Аирбасах», но только на внутренних линиях. Не будет проблем с эксплуатацией самолетов, — сказал Горбачёв.

Он добавил, что заменить авиапарк на российские модели быстро не удастся. Нужен налёт часов для получения сертификата лётной годности, и потребуется нарастить производство: с нынешним темпом для замещения понадобится сотня лет.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что «Аэрофлот» начнёт разбирать свои лайнеры на запчасти из-за их дефицита, чтобы поддерживать парк самолётов в работоспособном состоянии. По прогнозам экспертов из компании IBA, это может произойти уже через три месяца. Они также отметили, что заменить зарубежные суда российскими в ближайшее время не получится.