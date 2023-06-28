В РФ появится первый завод для разработки и сборки отечественных смартфонов

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Холдинг GS Group запустит в России первый завод по разработке и сборке отечественных смартфонов, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник. Отмечается, что первый в РФ ODM-завод (Original Design Manufacturer) также будет собирать ноутбуки и планшеты. По информации издания, производство может быть запущено до конца текущего года.

Холдинг GS Group планирует запустить первый в РФ ODM-завод (Original Design Manufacturer), где будут собирать отечественные смартфоны, — сказано в публикации.

Собеседник издания добавил, что компания планирует показать образцы отечественной техники на международной промышленной выставке «Иннопром», которая состоится в июле в Екатеринбурге.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские власти и производители техники намерены сократить список брендов для параллельного импорта. Решение может коснуться продукции более 20 иностранных компаний, включая Acer, Asus, Dell, Cisco, HP и IBM. Поставки их компьютеров и серверов могут запретить. Эксперты тогда рассказали редакции, вырастут ли при этом цены на российское «железо».