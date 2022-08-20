В правительстве выступили против маркировки пива Рабочая группа при правительстве проголосовала за отмену маркировки пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочая группа при правительственной комиссии по реализации «регуляторной гильотины» в ходе заседания сочла избыточным требование по маркировке пивных напитков, следует из протокола заседания группы, которое появилось в распоряжении РБК. В нем говорится, что большинство проголосовали за отмену обязательной маркировки пивоваренной продукции и напитков брожения (сидр, пуаре, медовуха), поскольку данная инициатива «парализует» отрасль.

Рассматриваемое требование не вступает в силу с 1 сентября 2022 года и может не вступить в силу до 2025 года, если такое решение будет принято по результатам эксперимента, — заявил сопредседатель рабочей группы Илья Ломакин-Румянцев.

Правительство включило пиво в список товаров для цифровой маркировки в январе 2022 года. Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков идет с 1 апреля 2021 года и должен завершится 31 августа 2022 года.

Представитель Центра развития перспективных технологий сообщил РБК, что в распоряжении правительства, где утвержден перечень товаров для маркировки включено пиво, однако точный срок введения обязательной маркировки не указан, он будет утвержден позже. Следовательно, как сообщил собеседник агентства, на сегодняшний день вопрос маркировки пива не может быть объектом рассмотрения рабочей группы по регуляторной гильотине.

Ранее соучредитель крафтовой пивоварни в Сергиевом Посаде Сергей Захаров предупредил, что увеличение затрат на маркировку может привести к закрытию небольших пивоварен. По его мнению, в инициативе ввести цифровую маркировку пива нет ничего положительного, поскольку из-за новых правил качество самого напитка не улучшится.

