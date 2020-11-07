В правительстве одобрили продление моратория на проверки бизнеса

https://static.news.ru/photo/3135fb5a-20ef-11eb-b870-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Кабмин одобрил подготовленный Минэкономразвития проект закона о продлении на 2021 год моратория на проверки малого бизнеса.

Одобрить проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Соответствующее решение был принято правительством 5 ноября.

Мораторий на плановые проверки бизнеса был объявлен в марте. При этом власти существенно сократили основания для внеплановых проверок. Они будут проводиться только в случае причинения вреда людям и с разрешения прокуратуры.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин утвердил дорожную карту трансформации делового климата в России. Она содержит мероприятия по улучшению нормативной базы, которые позволят устранить помехи для использования инноваций в медицине, финансовом секторе, автотранспорте, воздушных перевозках, образовании.