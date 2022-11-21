В Польше отменили штрафы для «Газпрома» и его партнеров по СП—2 Суд в Польше отменил решение о штрафах «Газпрома» и его партнеров по «Северному потоку — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Суд в Польше отменил решение о наложении штрафов на «Газпром» и пять европейских партнеров из-за создания компании, ответственной за строительство «Северного потока —2», сообщили в пресс-службе Управления по конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK). В 2020 году польский регулятор оштрафовал «Газпром» на $7,6 млрд, а его партнеров Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershal — на $61 млн. Позже российский экспортер обжаловал это решение.

Мы удивлены решением Суда по конкуренции и защите прав потребителей. Суд постановил, что независимо от собранных доказательств и представленного воздействия на конкуренцию важно оценить, было ли официально учреждено совместное предприятие. <...> Мы запросим письменное обоснование решения, а затем обжалуем его, — заявил президент UOKiK Томаш Хростны.

Ранее суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Кроме того, согласно решению суда, стороны должны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками топлива.

Трибунал также признал издание указа президента России Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях обстоятельством форс–мажора по контракту. Таким образом, он подтвердил правомерность приостановки поставок топлива в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях в соответствии с этим документом.