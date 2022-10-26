В ПИК опровергли намерение выкупить российские активы IKEA Пресс-секретарь ПИК опровергла намерение компании выкупить российские активы IKEA

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Группа строительных компаний ПИК не собирается покупать российские активы компании IKEA, заявила NEWS.ru пресс-секретарь ПИК Татьяна Гулина-Сейранян. Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что АФК «Система», ПИК и производитель плит для напольных покрытий и мебели Kronospan могут выкупить заводы IKEA в России. По информации издания, у трех компаний одинаковый доступ к информации.

Нет, не собираемся [выкупать российские активы IKEA]. Это слухи, — сказала Гулина-Сейранян.

Ранее органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов сообщил NEWS.ru, что покупкой фабрик IKEA в Тихвине и Великом Новгороде интересуются шесть организаций. По его словам, потенциальные покупатели уже осматривают производственные здания и в ближайшее время они могут быть проданы. Несмотря на это, IKEA держит в тайне решение о покупке. Также он рассказал, что сотрудники производственных предприятий вышли на работу и трудятся в полсилы — неделю приводят фабрику в работоспособный вид, неделю отдыхают.

Некоторое время назад главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России в связи с приостановлением своей деятельности на территории страны. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети.