В Петербурге нашли работающий «Макдоналдс»

На Московском вокзале в Санкт-Петербурге продолжает работать ресторан «Макдоналдс», он функционирует несмотря на объявленную сетью приостановку деятельности в РФ, пишет Lenta.ru со ссылкой на сотрудника предприятия общепита. Как сообщил собеседник агентства, ресторан работает не по франшизе.

Он отметил, что гостям предлагается весь ассортимент блюд, а также полное меню «МакКафе». Сотрудник добавил, что у касс наблюдается очередь из посетителей.

Пока [ресторан] продолжает работать, — сказал собеседник Lenta.ru.

В пресс-службе компании агентству не ответили на вопрос о работе заведения.

14 марта в пресс-службе «Макдоналдса» заявили, что рестораны будут работать до конца дня из-за завершения производственных процессов на некоторых предприятиях. Как сообщил источник ТАСС, решение логистических и других проблем, которые возникли перед компанией, может занять примерно 45 дней, после чего не исключено повторное открытие ресторанов.