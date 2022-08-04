В Ozon оценили степень ущерба от пожара на складе в Подмосковье В Ozon заявили, что не видят серьезных рисков для ликвидности из-за пожара на складе в Подмосковье

Фото: Воронин Денис/АГН «Москва»

Пожар на складе Ozon в городском округе Истра

Ozon не видит серьезных рисков для ликвидности и операционной деятельности из-за сгоревшего склада в подмосковной Истре, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании. Уточняется, что магазин увеличил мощности для приемки товаров от продавцов и отправки заказов клиентам, все расчеты с контрагентами идут в привычном режиме.

Ozon пока оценивает точный размер экономического ущерба от инцидента, но существенных рисков для ликвидности и операционной деятельности нет, — говорится в сообщении.

В компании также сообщили, что для работников пострадавшего склада организована горячая линия, куда можно обратиться с любыми вопросами, а с госпитализированными сотрудниками поддерживается связь и оказывается вся необходимая помощь.

Пожар на складе OZON в селе Петровское Истринского района Московской области начался 3 августа. Пламя охватило площадь порядка 50 тысяч квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли и стены здания. В тушении огня были задействованы более 150 пожарных и порядка 40 единиц техники, включая вертолёты Ми-8 и Ка-32, а также пожарный поезд. Из здания самостоятельно сумели эвакуироваться около одной тысячи работников. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы, судьба двоих неизвестна. Утром, 4 августа огонь удалось ликвидировать.