На Apple подали в суд из-за медленных iPhone Суд Нидерландов рассмотрит иск против Apple из-за медленной работы iPhone

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Две организации по защите прав потребителей в Нидерландах — Consumer Claim и AEquitas Advocacy Foundation — обратились с иском в суд против корпорации Apple из-за преднамеренного замедления ею работы смартфонов iPhone, сообщает вещательная корпорация NOS. Компании требуют, чтобы Apple компенсировала клиентам ущерб, причиненный преднамеренным замедлением работы iPhone 6, 7 и SE, выпущенных с 2016 по 2018 год.

По данным NOS, Apple выпустила обновления программного обеспечения, которые снизили производительность смартфонов и привели к проблемам с батареей.

В результате устройства стали работать медленнее или вовсе перестали функционировать должным образом, — говорится в сообщении.

Ранее американский миллиардер Илон Маск подал в суд на компанию OpenAI, которая является разработчиком ChatGPT. Бизнесмен считает, что она нарушила основное условие, которое гласит, что искусственный интеллект необходимо развивать на благо человечества, а не ради прибыли. В иске миллиардера указывается, что компания была обязана оставить открытым исходный код своей технологии, однако та его скрыла.

В конце прошлого года мировой суд в Москве оштрафовал Apple на 12 млн рублей за повторное нарушение российского законодательства в области персональных данных. Компанию признали виновной по статье, связанной с повторным невыполнением обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения информации о пользователях из России.