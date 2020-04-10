В Москве с 13 апреля остановят работу практически всех предприятий

Работа практически всех предприятий приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом в своём блоге
Ограничение не касается органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, а также ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.
Ранее NEWS.ru писал, что также в столице с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.
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