В Москве с 13 апреля остановят работу практически всех предприятий

https://static.news.ru/photo/b8e55654-7b4f-11ea-8be8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работа практически всех предприятий приостанавливается в Москве с 13 по 19 апреля в связи с распространением коронавируса. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ограничение не касается органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, а также ключевых предприятий оборонки, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал, что также в столице с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.