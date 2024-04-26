В Москве прошел Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Фото: Пресс-служба ФосАгро

25 апреля в Москве прошел ежегодный Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники поговорили о важнейших показателях российской экономики, перспективах развития производств, вопросах кадровой политики и социальной ответственности бизнеса.

Представители бизнеса смогли напрямую обсудить эти вопросы с президентом Владимиром Путиным, членами правительства и руководителями важнейших федеральных ведомств. Как отметил глава государства, несмотря на беспрецедентное давление извне, в отечественной экономике укрепляются позитивные тенденции.

«По итогам прошлого года ВВП России, как вы знаете, прибавил 3,6 процента. И статистика первых месяцев текущего года показывает, что он продолжает демонстрировать хорошие темпы: в январе текущего года — 4,6 процента в годовом выражении, в феврале — 7,7 процента в годовом выражении, за первые два месяца [текущего года] в среднем шесть процентов рост», — сказал Путин.

За этими цифрами – реальный рост и расширение производства в самых разных отраслях. Вот, например, производители минеральных удобрений - несмотря на то, что столкнулись с целым рядом ограничений, к середине апреля не только наполовину обеспечили потребности АПК на весь 2024 год, но и планируют нарастить выпуск продукции до рекордных значений. О том, что взятый темп снижать нельзя, говорил и Владимир Путин.

«В предстоящие шесть лет нам нужно кардинально, на десятки процентов, увеличить объём промышленного производства. Причём новые предприятия, в том числе высокотехнологичные, по критически важным направлениям, должны появляться буквально повсеместно», - отметил президент.

Ведущую роль в этом процессе, конечно, играют своевременные и продуманные инвестиции. Так, возвращаясь к отрасли минудобрений, лидер по суммарному объему поставок для российских аграриев «ФосАгро» в прошлом году направила на развитие и модернизацию своих производств рекордную сумму – более 64 млрд рублей. Всего же за 10 лет компания инвестировала в развитие 450 млрд рублей.

Результатом этих масштабных вложений стали недавние пуски в промышленную эксплуатацию нового добычного горизонта в Мурманской области и высокотехнологичный комплекс по производству минеральных удобрений в Ленинградской области. Благодаря проведенной модернизации и новому строительству выпуск минудобрений здесь увеличится в четыре раза, до более 1 млн тонн в год.

«Каждый год у нас отмечается новыми производственными рекордами, увеличением объемов производства. Этот год не исключение - более 11,5 миллионов тонн минеральных удобрений, более 73 млрд рублей будет вложено в производство, что на 14 % больше, чем в прошлом году. И, конечно, такие результаты позволяют нам сделать социальную политику одним из приоритетов. И мы гордимся нашими благотворительными проектами, в которые только за последние два года вложили 25 млрд рублей», - сказал генеральный директор ФосАгро Михаил Рыбников, получая высшую награду национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» на Съезде РСПП.

Премия была проведена впервые – инициатором стал Президент России Владимир Путин. Ей были отмечены компании, которые вносят значительный вклад в решение общественно значимых проблем. Это совершенно логично, ведь социальная ответственность бизнеса, инвестиции в человеческий капитал и территории присутствия – такая же неотъемлемая часть здоровой экономики, как и модернизация производств.

«Это и демонстрация того, что даже в сложных условиях российские компании – это социально ответственные компании. И выдающиеся производственные результаты одновременно сопровождаются программами развития территорий присутствия, сохранения здоровья работающего населения и членов их семей, безопасностью труда. Мне кажется, что это символ времени, когда рука об руку идет экономическая устойчивость и социальное благополучие», - отметил суть конкурса глава РСПП Александр Шохин.

И победа ФосАгро в национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса» в очередной раз подтвердила правильность направления, в котором развивается компания, эффективность и востребованность ее социальных и благотворительных программ.

Владимир Путин также поздравил всех участников и победителей Премии, отметив стратегическую важность реализуемых ими проектов.