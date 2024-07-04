В Москве появился новый крупный застройщик Новый девелопер Capital Alliance вышел на рынок недвижимости в столице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На столичном рынке недвижимости Москвы появилась новая девелоперская компания. Застройщик создан крупнейшим строительным холдингом Capital Group и инвестиционным холдингом Alias Group и будет работать под брендом Capital Alliance. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службах холдингов. Capital Alliance займется реализацией проектов на всех этапах девелоперского цикла. Материнские компании будут осуществлять стратегическое управление совместным предприятием.

Capital Alliance станет многопрофильным девелопером с собственной командой профессионалов, которые реализуют проекты, способные вызвать интерес и быть востребованными у покупателей, гармонично дополнять городскую инфраструктуру. На данный момент уже идет разработка и проектирование объектов на территории Москвы, — рассказала председатель правления Capital Group Валентина Становова.

В состав общего портфеля уже вошли проекты на проспекте Вернадского, ул. Зорге и во 2-м Вражском переулке. В дальнейшем пул проектов планируется увеличить, компании ведут работу по оценке перспективных площадок в столице. По словам основателя Alias Group Бориса Юнанова, выход на столичный рынок недвижимости позволит показать компетенции холдинга, наработанные в том числе в сегментах жилой, курортной и коммерческой недвижимости, а также в сервисном обслуживании.

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