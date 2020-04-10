В Москве непрофильным организациям запретили оказывать медицинские услуги

https://static.news.ru/photo/1558c69e-7b52-11ea-b52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: PLANET PHOTOS/Global Look Press

Власти Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции приняли решение о приостановке с 13 по 19 апреля оказания медицинских услуг теми организациями, для которых они не являются профильными.

Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты, даже в ограниченном формате, все-таки рано, — сообщил в своём блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее NEWS.ru писал, что также в столице с 13 по 19 апреля приостанавливается оказание услуг каршеринга. Кроме того, постепенно начнут вводить пропускной режим. А работа практически всех предприятий приостанавливается в связи с распространением коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,61 млн человек, погибли свыше 96,7 тысячи, выздоровели 361,2 тысячи. В России на 10 апреля зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионе. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.